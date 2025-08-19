Ще има среща между президентите на Украйна и Русия – Володимир Зеленски и Владимир Путин. Това заяви Доналд Тръмп. Новината идва като резултат от втората среща на президентите на САЩ и Украйна в Белия дом.

Тръмп заяви, че се е обадил на руския президент, за да започне подготовка за среща между Путин и Зеленски. А след това ще последва и тристранна среща между Тръмп, Зеленски и Путин.

Американският президент определи срещата си със Зеленски и европейските лидери като „много добра“, а украинският президент я нарече „най-добрата до този момент“.

Зеленски беше подкрепен от европейските лидери в Белия дом, а атмосферата на разговорите беше позитивна за разлика от предишната, която завърши със скандал.

По време на срещата на върха в Белия дом са били обсъдени гаранции за сигурност за Украйна при евентуално примирие.

Тръмп направи най-решителната си заявка за американското участие в гарантирането на украинската сигурност досега – Вашингтон ще помогне на Киев по този ключов проблем в бъдеща сделка с Русия за край на войната.

Подробности обаче за естеството на тази инициатива няма. Тръмп не е изключи разполагането на американски войски в Украйна.

„Президентът Путин се съгласи, че Русия ще приеме гаранции за сигурността на Украйна. И това е един от ключовите моменти, които трябва да обмислим. Оптимист съм, че колективно можем да постигнем споразумение, което би възпрепятствало всяка бъдеща агресия срещу Украйна“, заяви Доналд Тръмп.

Президентът Зеленски съобщи, че в следващите 10 дни Коалицията на желаещите ще формализират писмено гаранциите за сигурност за Украйна, за да предотвратят всякакви по-нататъшни руски атаки.

„Важно е Съединените щати да изпращат ясен сигнал, че ще бъдат сред страните, които ще помагат за координацията, а също така ще участват в гаранциите за сигурност за Украйна. Вярвам, че това е голяма стъпка напред“, каза украинският лидер.



„Въпросът кой ще участва в гаранциите за сигурност и до каква степен, разбира се, трябва да бъде обсъден между европейските партньори и с американското правителство. Съвсем ясно е, че цяла Европа трябва да участва. Не става въпрос само за територията на Украйна, а за политическия ред на Европа“, посочи канцлерът на Германия Фридрих Мерц.

Очаква се дискусиите да бъдат трудни. В първия си коментар Москва заяви, че Русия няма да приеме присъствието на сили на НАТО на украинска земя.

Днес лидерите на страните членки на Европейския съюз ще обсъдят във видеоразговор срещата във Вашингтон за Украйна.

Онлайн срещата ще започне в 14 ч. българско време. Лидерите, които се срещнаха с Тръмп, ще представят на останалите разговора за гаранциите за сигурност. Във Вашингтон нямаше нито един представител на Централна и Източна Европа.

