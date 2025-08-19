dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 20°
11 Разкъсана облачност 21°
12 Облачно 23°
13 Разкъсана облачност 24°
14 Дъжд 22°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Светът

Макрон предложи срещата между Путин и Зеленски да се проведе в Женева

&quot;Това ще бъде неутрална страна&quot;

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:14 ч. 19.08.2025 г.

Срещата между Володимир Зеленски и Владимир Путин трябва да се състои в Европа, заяви френският президент Еманюел Макрон, който призовава тя да се проведе в Женева.

„Това е повече от хипотеза, това е колективна воля“, посочи Макрон, в отговор на въпрос за провеждането в Европа на срещата, обявена след разговорите във Вашингтон между Доналд Тръмп и няколко европейски лидери.

„Това ще бъде неутрална страна, така че може би Швейцария, аз се застъпвам за Женева, или друга страна. Последният път, когато имаше двустранни разговори, беше в Истанбул“, припомни той, цитиран от АФП и БГНЕС. 

След срещата Тръмп – Зеленски: Загуби ли войната Путин?

По отношение на сигурността на Украйна, държавният глава обяви, че заедно с Обединеното кралство ще организира среща в събота, 23 август, на „коалицията на доброволците“, „30-те страни, които работят по гаранции за сигурност, за да ги информират за взетите решения“.

„В тази връзка започваме конкретна работа с американците и нашите дипломатически съветници, министри и началници на генералния щаб ще започнат работа, за да видят кой е готов да направи какво“, продължи той.

По отношение на териториалните отстъпки, „Украйна трябва да ги направи. Украйна ще направи отстъпките, които счита за справедливи и добри“, каза френският държавен глава.

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Зеленски се срещна с Тръмп в Белия дом, той му уговори среща с Путин

„Във всеки случай, нека бъдем много внимателни, когато говорим за признаване на права. Не признавайте права, тоест страните, които гарантират международния ред, да могат да кажат „можем да вземем територии със сила“, защото това ще отвори кутията на Пандора“, предупреди той. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Задържаха мъж, заподозрян за убийството в Първомай (СНИМКИ)

Задържаха мъж, заподозрян за убийството в Първомай (СНИМКИ)
На 18 август отбелязваме Успението на най-почитания български светец

На 18 август отбелязваме Успението на най-почитания български светец
Внезапно скъсване на въже на парашут уби 8-годишно дете в Несебър

Внезапно скъсване на въже на парашут уби 8-годишно дете в Несебър
Катастрофата на бул. „Константин Величков“: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние

Катастрофата на бул. „Константин Величков“: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
Съпруга на полицай е убита в дома ѝ, въпрос на часове е извършителят да бъде заловен

Съпруга на полицай е убита в дома ѝ, въпрос на часове е извършителят да бъде заловен
Тази сутрин
Снимка: След срещата Тръмп – Зеленски: Загуби ли войната Путин?
След срещата Тръмп – Зеленски: Загуби ли войната Путин?
Снимка: Д-р Николай Брънзалов: Антиваксърството няма да го изкореним с дигитализация
Д-р Николай Брънзалов: Антиваксърството няма да го изкореним с дигитализация
Снимка: Защо 18-годишният, ударил с АТB пешеходци в „Слънчев бряг“, беше пуснат под домашен арест?
Защо 18-годишният, ударил с АТB пешеходци в „Слънчев бряг“, беше пуснат под домашен арест?
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Снимка: Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Снимка: Гласът на Бургас и морето
Гласът на Бургас и морето
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин