Срещата между Володимир Зеленски и Владимир Путин трябва да се състои в Европа, заяви френският президент Еманюел Макрон, който призовава тя да се проведе в Женева.

„Това е повече от хипотеза, това е колективна воля“, посочи Макрон, в отговор на въпрос за провеждането в Европа на срещата, обявена след разговорите във Вашингтон между Доналд Тръмп и няколко европейски лидери.

„Това ще бъде неутрална страна, така че може би Швейцария, аз се застъпвам за Женева, или друга страна. Последният път, когато имаше двустранни разговори, беше в Истанбул“, припомни той, цитиран от АФП и БГНЕС.

По отношение на сигурността на Украйна, държавният глава обяви, че заедно с Обединеното кралство ще организира среща в събота, 23 август, на „коалицията на доброволците“, „30-те страни, които работят по гаранции за сигурност, за да ги информират за взетите решения“.

„В тази връзка започваме конкретна работа с американците и нашите дипломатически съветници, министри и началници на генералния щаб ще започнат работа, за да видят кой е готов да направи какво“, продължи той.

По отношение на териториалните отстъпки, „Украйна трябва да ги направи. Украйна ще направи отстъпките, които счита за справедливи и добри“, каза френският държавен глава.

„Във всеки случай, нека бъдем много внимателни, когато говорим за признаване на права. Не признавайте права, тоест страните, които гарантират международния ред, да могат да кажат „можем да вземем територии със сила“, защото това ще отвори кутията на Пандора“, предупреди той.