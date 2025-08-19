Светът насочи поглед към Вашингтон, където в историческа среща се събраха ключови световни лидери – сред тях президентът на Украйна Володимир Зеленски, американският президент Доналд Тръмп и няколко европейски премиери и президенти.

Въпреки че няма официално потвърждение за тристранна среща с руския президент Владимир Путин, международният тон се променя – според някои анализатори войната „де факто“ вече е загубена от Кремъл.

„Путин загуби войната още когато руските танкове затънаха в калта на украинската земя“, заяви журналистът Асен Агов пред bTV, позовавайки се на военните и икономически провали на Русия.

Въпреки че в Аляска се състоя среща между делегации на Русия и САЩ, действията на Доналд Тръмп предизвикаха полярни реакции. Според журналиста Константин Вълков, случилото се там напомня на дипломатическите компромиси преди Втората световна война:

„Това беше момент на легитимация на Путин, каквато светът не трябваше да допуска. Този ход напомни за Мюнхен през 1938 г.“

Нов тип дипломация, но на каква цена?

Макар и спорна, дипломатическата стратегия на Доналд Тръмп успя да постигне едно – засилено присъствие на съюзници около Киев. Според американските медии, се обмисля създаване на военна коалиция от европейски сили, които да гарантират сигурността на Украйна дори без пълноправно членство в НАТО.

Според източници от Financial Times, Украйна подготвя сделка за закупуване на американско въоръжение за над 100 милиарда долара, финансирано от европейски държави. Това би било и „цената“ на сигурността – гаранции в замяна на икономически ползи за САЩ.

„Всичко, което се доставяше на Украйна, беше произведено от американски компании. Помощта винаги е минавала през икономически интерес“, поясни проф. Христофор Караджов от Калифорнийския университет.

Вижте още във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK