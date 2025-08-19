Светът насочи поглед към Вашингтон, където в историческа среща се събраха ключови световни лидери – сред тях президентът на Украйна Володимир Зеленски, американският президент Доналд Тръмп и няколко европейски премиери и президенти.

Въпреки че няма официално потвърждение за тристранна среща с руския президент Владимир Путин, международният тон се променя – според някои анализатори войната „де факто“ вече е загубена от Кремъл.

В търсене на край на войната: Шеги, дружеска атмосфера и разговори в Белия дом

„Путин загуби войната още когато руските танкове затънаха в калта на украинската земя“, заяви журналистът Асен Агов пред bTV, позовавайки се на военните и икономически провали на Русия.

Въпреки че в Аляска се състоя среща между делегации на Русия и САЩ, действията на Доналд Тръмп предизвикаха полярни реакции. Според журналиста Константин Вълков, случилото се там напомня на дипломатическите компромиси преди Втората световна война:

„Той очаква моето обаждане“: Тръмп ще разговаря с Путин след срещата в Белия дом

„Това беше момент на легитимация на Путин, каквато светът не трябваше да допуска. Този ход напомни за Мюнхен през 1938 г.“

Нов тип дипломация, но на каква цена?

Макар и спорна, дипломатическата стратегия на Доналд Тръмп успя да постигне едно – засилено присъствие на съюзници около Киев. Според американските медии, се обмисля създаване на военна коалиция от европейски сили, които да гарантират сигурността на Украйна дори без пълноправно членство в НАТО.

Според източници от Financial Times, Украйна подготвя сделка за закупуване на американско въоръжение за над 100 милиарда долара, финансирано от европейски държави. Това би било и „цената“ на сигурността – гаранции в замяна на икономически ползи за САЩ.

„Всичко, което се доставяше на Украйна, беше произведено от американски компании. Помощта винаги е минавала през икономически интерес“, поясни проф. Христофор Караджов от Калифорнийския университет.

Вижте още във видеото.

 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK