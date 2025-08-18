Дружеска атмосфера и позитивни сигнали за възможни стъпки към край на войната в Украйна по време на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом.

Президентите на САЩ и Украйна дори се шегуваха, в сравнение с първата им среща през февруари, която завърши със скандал.

Сега Зеленски е в по-добра позиция, тъй като е подкрепен от европейските лидери.

Зеленски заяви, че е имал много добра среща с американския президент, дори я определи като „най-добрата досега“.

Тръмп заяви, че иска траен мир и че сделка за край на войната е много постижима.

„Ще работим с Украйна. Ще работим с всички и ще се уверим, че ако този мир ще остане дългосрочен, той е много дългосрочен. Не говорим за двугодишен мир, а след това отново да се окажем в тази каша. Ще се уверим, че всичко е наред. Ще работим с Русия, ще работим с Украйна и сме сигурни, че това ще проработи. Мисля, че ако всичко се развие добре днес, ще имаме тристранна среща и мисля, че ще има разумен шанс за прекратяване на войната“, поясни американският държавен глава.

Основната тема от срещите до този момент в Белия дом е тази за гаранции за сигурността на Украйна при евентуално примирие. Тръмп не изключи това да включва и американска намеса.

„Трябва да спрем тази война, да спрем Русия и трябва да подкрепим американските и европейските партньори и ще направим всичко възможно за това. Мисля, че ще покажем, че сме силни хора и подкрепихме идеята на Съединените щати, лично на президента Тръмп, да спре тази война, да се намери дипломатически начин за приключване на тази война. И ние сме готови за тристранна среща, както каза президентът, това е добър сигнал за тристранна среща“, заяви Зеленски.

А редица европейски лидери, включително германския канцлер Мерц, поискаха да се окаже натиск върху Русия за спиране на огъня, преди да има примирие.

„Ако трябва да съм откровен – всички искаме прекратяване на огъня и то да е последното преди следващата среща. Не мога да си представя тристранна среща без да има прекратяване на огъня“, каза Мерц.

По-рано американският президент заяви, че ще се опита да договори край на войната без спиране на огъня.

„Въпросът за гаранциите за сигурността на Украйна е въпрос за сигурността на целия континент. Необходимо е обаче пълно спиране на огъня и всички лидери споделят това мнение“, обяви френският президент Макрон.

