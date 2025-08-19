Бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, че европейските лидери не са успели да надиграят Доналд Тръмп, но че не е ясно как украинският президент Володимир Зеленски ще представи въпросите за територията и гаранциите за сигурност.

В своя публикация в Х зам.-председателят на Руския съвет за сигурност определи европейските страни, участващи в т.нар. Коалиция на желаещите, като „антируски“ и „военнолюбиви“.

 

„Антируската войнствена коалиция на желаещите не успя да надиграе @POTUS на негова територия. Европа му благодари и му се подмазваше“, заяви Медведев на английски език в X.

 

След Вашингтон Зеленски отговаря: Има ли дата за срещата му с Путин?

Медведев каза, че въпросът е „каква мелодия“ ще изсвири Зеленски „за гаранциите и териториите у дома, след като отново облече зелената си военна униформа“, предаде Ройтерс.

Европейски лидери, председателят на Европейската комисия и шефът на НАТО участваха в срещата на върха с Тръмп и Зеленски във Вашингтон в понеделник.

Те призоваха за прекратяване на огъня в Украйна и изразиха подкрепа за изпращането на миротворчески сили, които да наложат евентуално бъдещо мирно споразумение.

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Зеленски се срещна с Тръмп в Белия дом, той му уговори среща с Путин

Тръмп каза на Зеленски, че САЩ ще помогнат да гарантират сигурността на Украйна във всяко споразумение за прекратяване на войната в Украйна, макар че обхватът на помощта не стана ясен веднага.

 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 