Белият дом планира евентуална тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна в унгарската столица Будапеща като следваща стъпка в преговорите за прекратяване на продължаващата от години война, според представител на администрацията на Тръмп и лице, близко до администрацията.

Американските тайни служби се подготвят за срещата на върха в централноевропейската страна, ръководена от премиера Виктор Орбан, който е близък с президента Доналд Тръмп от първия мандат на американския президент, пише "Политико".

Говорител на Белия дом не отговори веднага на искането за коментар.

Макар че тайните служби често проучват няколко места и крайното място може да се промени, Будапеща се очертава като първи избор за Белия дом, казаха двамата източници, които пожелаха да останат анонимни.

Владимир Путин каза на Доналд Тръмп, че предпочита Москва, а френският президент Еманюел Макрон настояваше, че Женева е идеалното място за срещата.

Швейцарският външен министър пък обеща „имунитет“ на Путин за неизпълнена заповед за военни престъпления, ако страната, известна с неутралитета си, бъде избрана за мирни преговори.

Унгария би била неудобен избор за Украйна, тъй като това напомня за Меморандума от Будапеща от 1994 г., в който САЩ, Обединеното кралство и Русия обещаха да подкрепят независимостта, суверенитета и границите на Украйна в замяна на отказ от ядрените ѝ оръжия.

Нападението на Путин срещу Украйна през 2014 г. доказа, че споразумението е безсмислено, тъй като нито една от подписалите страни не предостави военни сили, за да противодейства на атаките.

