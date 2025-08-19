Преди минути агенция Франс прес съобщи, позовавайки на свои източници - Владимир Путин е предложил на Доналд Тръмп да посрещне Володимир Зеленски в Москва. Това се случва след среднощните срещи в Белия дом между Тръмп, Зеленски и евролидерите.

Ето и обобщението:

От всички лидери единственият, който беше посрещнат лично от Доналд Тръмп, беше Володимир Зеленски.

Зеленски беше посрещнат от целия екип на Белия дом. Овалният кабинет – същата стая, в която се разрази скандалът между двамата президенти на 28 февруари, сега стана сцена на „продуктивен диалог“ – Тръмп оцени разговора високо, а Зеленски определи срещата като най-добрата, която са имали досега.

„Ние имаме нужда да спрем тази война, да спрем Русия. трябва да подкрепим американските и европейските партньори и ще направим всичко възможно за това. Готови сме за тристранна среща“, обяви украинският лидер.

„Ще работим с всички и ще се погрижим, ако има мир, този мир да остане дългосрочен, a не например двугодишен и след това отново да се окажем в тази каша“, каза Тръмп.

Зеленски получи още комплименти за визията си – този път от същия журналист, който преди месеци го критикува, че не носи официално облекло в Белия дом.

„Първо, г-н Зеленски, изглеждате страхотно в този костюм. Извинявам ви се. Изглеждате прекрасно. Първият ми въпрос към вас, президент Зеленски...

Последва срещата с европейски лидери и шефовете на Европейската комисия и НАТО. Тръмп направи решителна заявка – Съединените щати ще участват в гаранциите за украинската сигурност. Подробности за тази инциатива обаче все още няма.

„Президентът Путин се съгласи, че Русия ще приеме гаранции за сигурността на Украйна. Оптимист съм, че колективно можем да постигнем споразумение, което би възпрепятствало всяка бъдеща агресия срещу Украйна“, обяви Тръмп.

Лидерите на Франция и Германия не се съгласиха с американския президент за директно мирно споразумение, докато Русия и Украйна воюват. Настояха първо да се спре огънят.

„Ако преговорният процес бъде отхвърлен, всички ние сме съгласни, че санкциите срещу Русия ще трябва да бъдат засилени и ще трябва Кремъл да се върне на масата на преговорите“, каза Еманюел Макрон.

„Въпросът кой ще участва в гаранциите за сигурност и до каква степен, разбира се, трябва да бъде обсъден между европейските партньори и с американското правителство. Съвсем ясно е, че цяла Европа трябва да участва“, заяви Фридрих Мерц.

Срещата с евролидерите продължи в Овалния кабинет. Тръмп я прекъсна, за да се обади на руския президент Владимир Путин. Подготовката за двустранна среща между него и Зеленски вече е в ход.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK