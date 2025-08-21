Руският президент Владимир Путин многократно е заявявал, че е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, но има някои въпроси, които трябва да бъдат решени, преди такава среща да се състои, каза руският външен министър Сергей Лавров в четвъртък.

Путин е поставил под въпрос легитимността на Зеленски заради отлагането на изборите в Украйна поради войната.

Лавров заяви, че въпросът с легитимността трябва да бъде решен, преди Москва да може да подпише какъвто и да било документ с Киев.

Руският външен министър обвини Украйна, че не желае „справедливо и трайно уреждане” на конфликта, започнат от Москва през 2022 г., докато дипломатическите усилия се ускоряват под натиска на американския президент Доналд Тръмп.

„Украинският режим и неговите представители показват съвсем ясно, че не са заинтересовани от справедливо и трайно уреждане“, заяви Лавров на пресконференция след среща с индийския си колега в Москва, предаде АФП.

Той добави, че всяко разполагане на европейски военен контингент в Украйна ще бъде „неприемливо“ за Москва, докато текат дебати за гаранциите за сигурност, които Западът би могъл да предостави на тази страна.

„Чужда намеса на част от украинската територия би била напълно неприемлива за Русия“, посочи руския външен министър.

Всяка среща между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски, с цел да се сложи край на конфликта в Украйна, трябва да бъде подготвена „много внимателно“, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

„Всеки контакт, в който участват лидери, трябва да бъде подготвен много внимателно“, каза Лавров, цитиран от АФП. Думите му идват, след като Путин прие принципа на двустранна среща с украинския лидер, която трябва да се състои в рамките на две седмици.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че по време на руско-американската среща на върха в Аляска е станало ясно, че американският президент Доналд Тръмп и екипа му искрено желаят да постигнат дългосрочен и траен мир в Украйна, предаде Ройтерс.

Руският първи дипломат каза, че атмосферата на срещата Тръмп-Путин е била добра.

