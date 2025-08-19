Всяка среща между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски, с цел да се сложи край на конфликта в Украйна, трябва да бъде подготвена „много внимателно“, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

„Всеки контакт, в който участват лидери, трябва да бъде подготвен много внимателно“, каза Лавров, цитиран от АФП. Думите му идват, след като Путин прие принципа на двустранна среща с украинския лидер, която трябва да се състои в рамките на две седмици.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че по време на руско-американската среща на върха в Аляска е станало ясно, че американският президент Доналд Тръмп и екипа му искрено желаят да постигнат дългосрочен и траен мир в Украйна, предаде Ройтерс.

Руският първи дипломат каза, че атмосферата на срещата Тръмп-Путин е била добра.

"Там (в Аляска - бел. ТАСС) имаше добра атмосфера. И тя бе отразена в изявленията, които направиха след преговорите президентите Путин и Тръмп. Еднозначно стана един полезен разговор. Видя се, че американският държавен глава и неговият екип искрено желаят да постигнат резултат, които да бъде дългосрочен, траен и надежден", каза Лавров, цитиран от ТАСС.

Той направи паралел между, по думите му, конструктивната позиция на САЩ и тази на Европа, чийто най-видни лидери взеха участие във вчерашната среща с украинския президент Володимир Зеленски и Тръмп в Белия дом.

Позицията на САЩ "се отличава от тази на европейците, които в онзи момент заявяваха на всеки ъгъл, че е нужно само прекратяване на огъня, а след това те ще продължат да доставят оръжие на Украйна", каза още Лавров, цитиран от БТА.

"Президентът Тръмп и неговият екип, особено след срещата в Аляска, започнаха да вникват доста по-дълбоко в уреждането на тази криза, разбирайки, че трябва да се отстранят първопричините ѝ - нещо, което президентът Путин, постоянно повтаря", допълни министърът.

