Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще патрулира по улиците на Вашингтон в четвъртък вечерта заедно с полицията и военните, след като миналата седмица разположи войски от Националната гвардия в столицата на страната.
„Мисля, че тази вечер ще изляза с полицията и, разбира се, с военните“, заяви Тръмп в интервю за репортера на Newsmax Тод Старнс в радиопредаването му.
Служител на Белия дом заяви, че подробностите за плановете на Тръмп ще бъдат оповестени скоро, предаде Ройтерс.
Тръмп разположи хиляди войници от Националната гвардия и федерални агенти в града в извънредно проявление на президентска власт, позовавайки се на това, което нарече вълна от насилие.
Градските власти отхвърлиха твърдението, посочвайки федерални и градски статистики, които показват, че насилието е намаляло значително след пика през 2023 г.
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и министърът на отбраната Пит Хегсет посетиха в сряда войските в Юниън Стейшън, централната жп гара на Вашингтон, въпреки че протестиращи се събраха на мястото и ги освиркваха.
