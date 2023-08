Видео, публикувано от Ройтерс, показва момента на авиокатастрофата в Тверска област. В списъка с пътници на машината фигурира името и на създателя на „Вагнер” Евгений Пригожин.

На клипа се вижда как машината се насочва към земята. Следва кадър с гъст дим.

Major Breaking News:



Private jet of Wagner boss Yevgeny Prigozhin has crashed in the Tver Region. Prigozhin was on the passenger list. Wagner channel “Greyzone” accuses that Russian air defense shot it down.



