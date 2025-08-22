Клиентка на бар в германския град Хамбург се свързва със собствениците му с една особена молба – дали все още пазят снимките от вечерта на 16 май.

Причината - малко след тази дата тя открила, че е бременна и сега иска да намери бащата на детето си.

Марен Дикерс управлява заведението. Когато прочита имейла, остава смаяна. „Първоначално се смях до сълзи“, споделя тя пред RTL. Но бързо осъзнала, че посланието е сериозно.

На 16 май клиентката на „Фрида Б.“ се запознала с мъж, а краткото им познанство довело до забременяване.

За съжаление жената нямала никакви контакти на мъжа, но се надявала чрез снимки, направени в клуба през онази нощ, да успее да го намери.

„За съжаление, жената не може да публикува никакви снимки поради съображения за защита на данните“, казва Марен Дикърс.

Тя обаче отправя публично послание:

„Кой се е запознал набързо с Жанин на 16 май, поиграл си е малко и сега е готов да поеме отговорност?“, пита управителят на бара във Фейсбук, като прикачва снимка от съобщението на бременната жена.

Някои потребители реагират развеселено: „Ако бракът е успешен, трябва да си запазите правото да кръстите детето Фрида. Независимо дали е момче, или момиче“, пише един един от тях заради името на бара.

Други обаче осъзнават сериозността на ситуацията: „Хайде, млади човече, бъди мъж и се свържи! Никоя жена не заслужава това!!!!“, коментира потребител.

