Германската телевизионна водеща Шарлот Потс най-често отразява политически теми пред камерата.

Сега тя споделя изключително лични думи в профила си в Инстраграм. 39-годишната журналистка е диагностицирана с рак на гърдата. Тя говори открито за шока, лечението и подкрепата, които получава.

„Диагноза: рак на гърдата. И изведнъж животът се преобръща“, пише Шарлот Потс, като показва и няколко снимки от болницата.

„Диагнозата беше огромен шок. Въобще не я очаквах. Особено след като послушно се явих на прегледа си само преди три месеца – както толкова много жени, които сега срещам по време на лечението“, разказва Потс.

През първите няколко дни журналистката се питала: „Защо аз?“. После научила, че „една на всеки седем жени ще развие рак на гърдата през живота си“.

Шокът е бил огромен, но всичко се случвало прекалено бързо, за да го изживее. Поставена е на системи. И от две седмици във вените ѝ тече карбоплатин.

„Звучи благородно, но е трудно. Предполага се, че би трябвало да ме направи отново здрава“, казва Шарлот. Тя допълва, че знае, че пътят ще е дълъг, предава RTL.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Charlotte Potts (@charlotte_potts)

Журналистката иска да сподели публично това, което ѝ се случва - отчасти защото нейната работа е „да наблюдава, да разказва истории, да описва как стоят нещата“.

„Аз също съм твърдо убедена, че много неща стават по-лесни, когато ги споделиш“, казва Потс. Тя коментира, че би предпочела да отразява политиката, но „това ще трябва да почака известно време“.

Водещата се обръща към последователите си – с молба да я подкрепят с позитивни мисли.

Шарлот Потс работи като журналист от 2008 г., водеща е на Morgenmagazin по ZDF, както и на други предавания. Отразява политически събития в Берлин като главен репортер на ProSieben от 2022 г.

Омъжена е и е майка на двама сина - родени през юни 2018 г. и декември 2020 г.

