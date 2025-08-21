dalivali.bg
София
сега Слънчево 26°
22 Слънчево 24°
23 Слънчево 22°
00 Слънчево 21°
01 Разкъсана облачност 20°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време

Последни новини

Тръмп се оттегля от преговорите между Русия и Украйна засега, твърдят от администрацията му

Тръмп се оттегля от преговорите между Русия и Украйна засега, твърдят от администрацията му
Нови находки: 13 гроба и накити бяха открити при ремонта на художествената академия

Нови находки: 13 гроба и накити бяха открити при ремонта на художествената академия

Модерният английски: Само за година има над 6000 нови думи, родени в социалните мрежи

С 2,4‰ зад волана: До 6 г. затвор за шофьора, врязал се в детска площадка в София

В търсене на вода: Какво правят в Плевенско - областта с един от най-тежките режими?

Маргаритов за инцидента в Несебър: Няма текстове, които да предвиждат контрола на такива услуги

Мащабите на кризата: Над 260 хил. души са на воден режим, засегнати са 85 общини

Влаковият инцидент край Пясъчево: Разследването е поето от окръжен следствен отдел

Проверка на bTV установи: Липсва регламент за скоковете с бънджи

След трагедията в Несебър: Експерт с шокиращи разкрития за парасейлинга на същия плаж
Светът

Съд разпореди медицински преглед на учителка в дълъг болничен

Той е бил повече от… 16 години

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:01 ч. 21.08.2025 г.

Съд разпореди, че учителка, която е в болничен повече от 16 години, трябва да премине медицински преглед, пише ДПА.

Белга: Все повече млади белгийци са в дълъг болничен заради депресия или бърнаут

Случаят е от Германия.

Висшият административен съд на провинция Северен Рейн-Вестфалия постанови, че работодателят ѝ (правителството на провинциално ниво) е имал право да нареди медицински преглед през април, за да установи дали служителката е в състояние да се върне на работа.

Жената оспорва решението, като твърди, че след толкова дълъг период на нетрудоспособност е неразбираемо защо трябва да се явява на преглед.

Освен това тя смята, че назначаването на евентуален психологически преглед би нарушил личните ѝ права.

Да чакаш болничен със седмици: Историята на жена, която обикаля с детето си по комисии

Съдът обаче посочва, че целта на прегледа е да се установи актуалното ѝ здравословно състояние. В обществен интерес е да се гарантира, че държавните служители, които са в състояние да изпълняват задълженията си, наистина го правят и не получават възнаграждение за времето, в което не работят.

Учителката е в болничен от 2009 г. насам, а първите ѝ болнични са били свързани с психически проблеми.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Булката от сватбата, след която десетки гости влязоха в болници: Използвахме кетъринг меню

Булката от сватбата, след която десетки гости влязоха в болници: Използвахме кетъринг меню
Нови нарушения на Георги Семерджиев, преместен е в друг затвор

Нови нарушения на Георги Семерджиев, преместен е в друг затвор

От 3 града излизат на протест заради критичното състояние на майката и детето, ударени от АТВ

От 3 града излизат на протест заради критичното състояние на майката и детето, ударени от АТВ
Избухна пожар над Сливница (СНИМКИ, ВИДЕО)

Избухна пожар над Сливница (СНИМКИ, ВИДЕО)
Пред bTV говори дизайнерът на костюма на Зеленски за срещата с Тръмп

Пред bTV говори дизайнерът на костюма на Зеленски за срещата с Тръмп
Тази сутрин
Снимка: Проф. Иван Тодоров: Няма никаква логика за най-опасното оръжие да не се изисква тест за психическа годност
Проф. Иван Тодоров: Няма никаква логика за най-опасното оръжие да не се изисква тест за психическа годност
Снимка: Журналист: Сърбия е на ръба на нова гражданска война, което е страшно опасно
Журналист: Сърбия е на ръба на нова гражданска война, което е страшно опасно
Снимка: За девет месеца в Сърбия са се провели 23 373 протеста
За девет месеца в Сърбия са се провели 23 373 протеста
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Снимка: Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Снимка: Гласът на Бургас и морето
Гласът на Бургас и морето
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин