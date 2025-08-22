Продължава тежкият воден режим в Плевен. Още в понеделник ВиК и общината ще набележат нови места за сондажи за вода. Това е едно от решенията на Областния кризисен щаб, който заседава днес в града.

Всеки ден без вода е огромно предизвикателство за Веселка, Борислав и трите им деца.

„Ние като родители се срамуваме от нашите деца, че сме неспособни да се справим. Ние бедстваме, сега ще обявяват бедствено положение след 20 дни. Крайно несериозно е подобно нещо“, каза Борислав Цветанов – жител на Плевен.

Снимка: bTV

„Много е трудно, всяка една домакиня има нужда от вода – това е най-важното в домакинството. За абсолютно всяко нещо ни трябва вода, още повече с бебе – ние 24 часа в денонощието трябва да имаме вода, за да го обгрижваме“, заяви Веселка Цветанова – жител на Плевен.

Според семейство Цветанови действията на общината и държавата са закъснели, а търпението на плевенчани е изчерпано.

„Призовавам всички длъжностни лица на държавни постове, министри… обърнете внимание на плевенчани, защото ще запалите нещо, което няма да угасне“, обясни Борислав.

Според инж. Венци Божков започването на сондажи е закъсняло действие.

„В Плевен хората са жадни, а ние тепърва ще им копаем кладенец. Както знаем, не се копае кладенец едва когато ожаднееш. Мерките се взимат, но кладенец не се копае за секунди“, заяви инж. Венци Божков – експерт.

Снимка: bTV

Според инж. Иван Иванов водоснабдяването от яз. „Сопот“ и „Горни Дъбник“ трябва да бъде разгледано като възможност, но дори и да е осъществимо, това няма да е бързо решение на проблема.

„Министерствата не си говорят, комуникират трудно и когато има проблем, който трябва да се решава с консенсус, той не се решава, защото през годините винаги е било така – двете институции – министерствата на регионалното развитие и на екологията – не си говорят“, каза инж. Иван Иванов.

А Веселка и Борислав очакват още повече хора да подкрепят втория протест с настояване за спешни мерки срещу безводието в Плевен, който е планиран за неделя.

