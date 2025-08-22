dalivali.bg
По бельо и каубойски ботуши: Арестуваха хип-хоп рапърът Лил Нас Екс (ВИДЕО)
Рекордните над 1 милион хектара са изпепелили пожарите в ЕС от януари досега

Кризисният щаб заседава за водната криза в Плевен

Журналисти и граждани не бяха допуснати в залата, а не е предвиден и брифинг след края на заседанието

Димитър Върбанов

Публикувано в  12:22 ч. 22.08.2025 г.

Продължава тежкият воден режим в Плевен. В този час в града се провежда заседание на областния кризисен щаб.

Заседанието на щаба започна преди половин час. То се провежда по заповед на премиера Росен Желязков.

Очаква се да бъдат набелязани мерки за справяне с водната криза.

Журналисти и граждани не бяха допуснати в залата, а не е предвиден и брифинг след края на заседанието.

Жители на Плевен, които дойдоха пред областната управа, настояват за спешно решаване на проблема.

А как се справят те в ежедневието без вода, разказваме тук - 

Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш

