Железопътни диспечери от „Железопътна инфраструктура на Черна гора“ прекратиха работа и спряха местния и международния трафик по линията Белград–Бар, съобщи РСЕ. Това потвърди Андрей Калуджерович, който заяви, че говори от името на 84 служители.

Бързият влак от Белград, тръгнал на 22 август вечерта за Бар, пристигна сутринта в Подгорица, но не продължи маршрута си заради блокадата. Пътниците бяха превозени с автобуси. Калуджерович обясни, че работата е прекратена, защото ръководството на държавната компания и Министерството на транспорта „пренебрегват исканията за увеличение на заплатите“. По думите му възнагражденията варират между 680 и 800 евро, дори при нощен труд и над 35 години стаж: „Това са най-ниските заплати в страната, въпреки че играем ключова роля за движението и безопасността на железопътния транспорт.“ Той подчерта, че спирането ще продължи, докато не бъдат изпълнени исканията и не се проведе среща с ръководството.

Калуджерович обвини синдиката на компанията, че е „удължена ръка на ръководството“ и че е дал съгласие за промени в колективния договор, които „дискриминират диспечерите“. Според него при измененията ръстът на заплатите им ще бъде едва между 80 и 100 евро, докато възнагражденията на ръководството и висшия мениджмънт ще се увеличат с между 200 и 450 евро.

Министерството на транспорта определи стачката като „незаконна“ и призова прокуратурата да провери твърденията, че зад организацията стоят определени миноритарни акционери. В изявление се изразява тревога, че блокадата е спряла международен влак, превозващ имущество на чужди граждани, включително леки автомобили.

Изпълнителният директор на компанията, Марина Бошкович, заяви, че става дума за „незаконни действия на безотговорни лица“. Тя се извини на гражданите и съобщи, че за всички пътници е организиран автобусен транспорт. По думите ѝ ръководството вече е приело искане за разговор с работниците още преди блокадата, но впоследствие те настояли незабавно да се изпълнят всички условия. „Оставям на обществото да прецени защо пиковият туристически сезон бе избран за тази диверсионна акция… На срещите им бе обещано увеличение на заплатите, приемане на условията и изплащане на извънредния труд за всеки месец“, каза Бошкович.

Ръководството и два синдиката посочиха в изявления от 20 август, че твърденията на Калуджерович са „неверни“ и направени от „един служител“. Според тях диспечерските заплати в момента варират от 730 до 987 евро, а като доказателство бяха публикувани ведомости на сайта на компанията. Те твърдят още, че новите промени в колективния договор предвиждат ръст на възнагражденията от 120 до 170 евро. „Проектът за изменения предвижда увеличение на коефициентите за всички длъжности с поне 20%, с изключение на директорите и техните помощници, които ще получат 16%. Така заплатите на диспечерите ще достигнат от 862 до 1150 евро,“ се казва в изявлението, без да се уточняват възнагражденията на директорите. Служителите бяха предупредени, че „законовите процедури за стачка не са спазени“ и че всички участници „ще понесат наказателна отговорност и ще възстановят причинените щети“.

Двете синдикални асоциации на „Железопътна инфраструктура“ се разграничиха от изявленията на Калуджерович, като подчертаха, че те „не отразяват позицията на синдикатите“. В изявление, подписано от председателите Марко Цацович и Миодраг Перишич, се посочва, че те са единствените упълномощени да представляват интересите на мнозинството работници и че са доволни от преговорите с ръководството и постигнатия напредък за подобряване на условията на труд. Съобщението определя стачката като „медийна акция на един служител с нереалистични искания“.

„Железопътна инфраструктура“ е част от държавната железопътна компания на Черна гора, която има около 800 служители и завърши последната финансова година със загуба от над два и половина милиона евро.

