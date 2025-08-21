Разследващите: Беше лесно да се засечем скоростта на влака, защото има записващи условия

Продължава ремонта на жп линията до симеоновградското село Пясъчево, където на 15 август част от товарна композиция с 34 цистерни с дизел дерайлира и се запали. Още на 19 август от НКЖИ съобщиха, че железният път и контактната мрежа в междугарието Люленово- Симеоновград са въстановени, но работите и наблюдението на движението на влакове в участъка продължава.

От Районна прокуратура Хасково съобщиха за БТВ, че екип от следователи към окръжен седдсвен отдел при Окръжна покуратура Хасково вече са поели раязслевнето на жп.инциднта, а досъдебното производство се наблюдава от екип от прокурори от Районна прокуратура Хасково. Разседването е за причиняване по непредпазливост на значителни имуищетвени вреди по железопътната инфраструктура и товарната композиция , чл. 343 ал 1 бук А, във връзка с чл. 342 ал. 1 от НК.

Днес ремонтът продължава в рамките на петчасов прозорец, време ,в което се премахват стари релси и се полагат нови и се подлага се баласт. В същото време и тежка пътна механизация заздравява трасето.

До момента са подменени 100 метра железен път, 200 стоманобетонни траверси, положени 140 куб. м баласт и напълно възстановена контактната мрежа.

В следващите дни скоростта ще е ограничена и участъкът ще се наблюдава от служители по безопасността. "Беше много лесно да засечем скоростта на влака, защото има записващи устройства в локомотива", твърдят разследващи на инцидента.

До пълното приключване на ремонта, движението на товарните влакове в участъка се извършва с ограничение на скоростта от 25 км. в час

Още след инцидента от НКЖИ съобщиха, че линията е второстепенна, тя се използва само от товарни превози и средно на ден от там преминават между 6 и 8 композиции. До приключване на ремонта, движението беше пренасочено през алтернативни маршрути.

Назначени са множество експертизи, една от които - железопътно- техническа, която трябва да установи причините за настъпилото произшествие, с каква скорост се е движел влака, дали са направени всички възможни действия от страна на машинистите, нарушили ли са някакви правила на работно място. Друга ексеприза трябва да установи какво е било състоянитео на жп линията. Техническото състояне на влаковата композиция също е педмет на експертиза.

