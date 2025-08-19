Възстановено е движението на влаковете в участъка Любеново – Симеоновград, съобщиха от НКЖИ.

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ възстанови железния път и контактната мрежа в междугарието Любеново – Симеоновград след инцидента на 15 август в района на с. Пясъчево. От 16:20 часа днес движението на влаковете в участъка е възстановено.

В рамките на ремонтните дейности бяха подменени 100 м железен път, 200 стоманобетонни траверси, положени 140 куб. м баласт и напълно възстановена контактната мрежа.

В следващите дни скоростта ще е ограничена и участъкът ще се наблюдава от служители по безопасността, посочват още от НКЖИ.

На 15 август в района на Пясъчево част от композиция с 34 цистерни с дизел се запали. При тежкия влаков инцидент нямаше жертви и пострадали.

Снимка: БГНЕС

