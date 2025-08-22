dalivali.bg
Атракционите у нас: До сряда министерства и агенции имат срок да представят предложения за нова нормативна уредба

„Ясно ще дефинираме изискванията за безопасност, които организаторите на тези дейности трябва да прилагат&quot;, посочи транспортният министър

Снимка: Министерство на транспорта

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:48 ч. 22.08.2025 г.

До сряда министерства и агенции трябва да представят предложения за нова нормативна уредба. 

Държавата въвежда ясна отговорност и изисквания за безопасност към операторите на атракционни услуги, съобщават от министерството на транспорта.

В ход е подготовката на нормативни промени, свързани с регулацията на атракционните дейности у нас.

Това стана ясно на среща на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов с представители на министерствата на туризма, младежта и спорта, икономиката и индустрията, регионалното развитие и благоустройството, КЗП, ДАМТН, БИМ и БСА. В срещата взе участие и министър-председателят Росен Желязков. 

Коланите на падналото в Несебър дете са се скъсали почти едновременно, моряк ги е хвърлил в морето

„Ясно ще дефинираме изискванията за безопасност, които организаторите на тези дейности трябва да прилагат, без да въвеждаме свръхрегулации в сектора“, заяви заместник министър-председателят Гроздан Караджов. Той подчерта, че неспазването им ще води до тежки наказания и до отнемане на правата им за извършване на конкретната услуга. 

Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени

„Задължително всеки, който предоставя тези атракциони по търговски начин ще осигурява и застраховка за потребителите“, обясни той.

Нормативната рамка ще въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинско и застрахователно обезпечаване и др.

Срокът за представяне на предложенията в Министерския съвет е следващата сряда, посочват още от транспортното министерство. 

