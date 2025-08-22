Пред bTV говори адвокатът на един от обвинените в смъртта на 8-годишния Иван в Несебър. Ваня Радиева защитава Христо Раев - капитанът на лодката. Той единствен беше освободен под парична гаранция.

Колегите му - касиерът на обекта, Петко Стефанов, и морякът Камен Тенев, останаха в ареста.

И двата колана, с които 8-годишното момче е било свързано с парашута, са се скъсали почти едновременно - това е потвърдил пред адвоката си капитанът на лодката Христо Раев, когато е разказал за разигралата се пред очите му трагедия.

„Той е видял падането на детето и е видял, че майката също иска да се откопчае и също да скочи и казва, че ако той не е бил толкова опитен и веднага не е реагирал, е щяло да има още един труп. Двата колана са се скъсали едновременно, почти на едно и също място и казва, че единият колан, ако се прокъса - ние веднага можем да реагираме много бързо за секунди да свалим парашута на безопасно разстояние от водата“, разказа адвокат Ваня Радиева.

Вчера в съда бяха представени снимки и видео, които показват, че още преди вдигането на парашута във въздуха коланите са били в лошо състояние.

„Аз видях на едното въже отдясно на детето в горната част на рейката, където беше захванато, видях да стърчи един конец, долу леко беше засукано въжето. Според съдията с просто око и без специални познания се е виждало, че са били в много компрометирано състояние въжетата“, казва още Радиева.

В съдебната зала стана ясно, че човекът, който е поставил коланите на момчето - Камен Тенев - след инцидента е изхвърлил част от коланите в морето. До момента опитите на водолази да ги открият са неуспешни.

„Това, което чух от обвиняемите като съмнения - първо, че върху коланите има някаква намеса от конкурентна фирма. Че коланите не са на фирмата, а са някакви други подменени. Че е възможно от зарята на празника на Несебър да са паднали някакъв нагар върху въжетата, след това да са ги прокъсали“, разказа още Ваня Радиева.

