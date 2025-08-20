Водолази претърсваха без успех морското дъно за скъсаните колани от парашута, с който загуби живота си 8-годишното дете в Несебър. Преди полета не е имало инструктаж, разказа майката на загиналото момче. Назначиха серия експертизи и проверки, а водолази влязоха в морето, за да търсят части от скъсаните колани на парашута.



Междувременно премиерът Росен Желязков разпореди на няколко министерства и държавни агенции да разработят нов закон, регулиращ атракционните съоръжения по земя, въздух и вода. Проверки на bTV Новините показаха, че няма нито една държавна институция, която да отговаря за изправността на парашути, джетове, надуваеми дивани.



В разтърсващ разказ пред bTV, майката на загиналото дете сподели детайли за инцидента, при който загуби сина си.

Разказът на почернената майка

„На Несебър сме всяка година, откакто се е родило детето. На едно и също място, защото е много хубаво там. От три години, откакто детето направи пет, само ги гледа и им се радва. И всяка година ни моли да го качим. Миналата, по-миналата година говорихме, че още е мъничък, въпреки че там пише от 3 години нагоре. Би трябвало да е безопасно“, каза Мария Данева.

„Тази година вече ги чакаше. Първия ден, нямаше ги втория ден. И като ги видя на третия ден, както бяхме на почивката и тича и се радва, и моли да го качим. Отидохме и нищо - нито инструктаж се проведе, нито нищо“, разказа майката.

„Качиха ни на лодката. Ние бяхме издигнати горе. На каква височина не мога да кажа, но бяхме доста нагоре. Не знам на колко метра“, уточни тя.

„Той разглеждаше, беше супер изпълнително дете. Като му казваш не мърдай, стои и не мърда. Държеше се и само си мърдаше очичките, за да разглежда колко е красиво и да се радва, че най-после е горе. И колко е хубаво морето, и как ще ходи на „Слънчев бряг“ на лунапарк вечерта“, продължи разказа си майката.

„И само се чу за стотни от секундата – так-так и се скъсаха двата колана. От коланите, които трябваше да го държат, се виждаха някакви конци отдолу – разплетен, скъсан. Той въобще не се задържа горе. Първо се къса единият, за стотни от секундата се къса и вторият и той полита и пада. И никой не прави нищо долу“, разказа Мария Данева.

Проверките: Кой е виновен?

На 20 август в 9 ч. сутринта влязоха водолази в морето за да търсят скъсаните колани от парашута. Предстои да се извърши и експертиза, която да установи дали това съоръжение е било технически изправно. На 21 август съдът ще гледа мярката на тримата задържани по случая. Трагедията повдигна и въпроса - защо няма контрол върху водните атракциони?



Екип на bTV откри на пристанището в Несебър лодката, която е дърпала парашута на загиналото 8-годишино дете. Няма институция, която да следи за безопасността на съоръжения като водни парашути, има обаче правила, които трябва да се спазват, обясняват юристи. Отговорност се носи от лицето, което е предоставило услугата.

Проблемът с контрола над водните атракции е от години и не е само по морето. От Федерацията по водомоторни спортове посочват, че има концепция, която отлежава 8 години при различни правителства. Правила има, твърди концесионерът на един от бургаските плажове. Липсата на ясен регламент не е основание институциите да бягат от отговорност, казва бившият съветник в министерството на туризма Лияна Панделиева.

Предстои изготвянето на съдебномедицинската експертиза за смъртта на 8-годишното дете.

Властта взима спешни мерки

Властта няма да остане безучастна, каза премиерът Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание. Той обясни, че е възложил на министерствата на туризма, спорта и икономиката пълен преглед на съществуващите атракциони по вода, въздух и суша и предложение за нов закон който да ги регулира.



„Има вакуум“ в нормативната база , каза министърът на транспорта Гроздан Караджов, под чието ръководство е „Морска администрация“. Проверките на екипа ни показаха, че според съществуващите правила, сега агенцията проверява само изправността на моторната лодка, но не и тази на парашута, въжетата или коланите. Няма институция, която да следи провеждат ли се инструктажи.

„Инцидент като този - изискват по-висока степен на самоконтрол, по-висока степен на отговорност и дължима грижа на оператори – показва, че държавата трябва да предприеме необходимите действия по начална превенция – по отношения безопасността, намаляване на риска и последващ контрол. Това е тема, която засяга не само атракционите във въздуха - атракционите по вода и по суша. Както и преглед на съществуващите такива дейности. Възложил съм на съответните министри и агенции да направят необходимите предложения за нова нормативна регулация на тези дейности“, коментира Росен Желязков.

Задачата да напишат правилата премиерът е поставил на министерствата на туризма, на спорта и на икономиката, както и на три държавни агенции.

В момента парасейлинга, например, се регулира само в наредба от 2009 г.. Според нея Агенция „Морска администрация" контролира само моторницата, капитана и морските коридори, по които минават. На въпрос дали вижда пропуск в този пример, Караджов отговори негативно.

