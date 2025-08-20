Два дни след трагедията в Несебър, където 8-годишно дете загина след падане с парашут, държавата спешно пише нови правила за атракционите. Премиерът Росен Желязков разпореди на няколко министерства и държавни агенции, още преди края на този сезон, да разработят нов закон, който да регулира този вид съоръжения по земя, въздух и вода.

Проверки на bTV Новините показаха, че няма нито една държавна институция, която да отговаря за изправността на парашути, джетове, надуваеми дивани. „Това е изключително човешка трагедия, която ни кара да не стоим нито безучастни, нито равнодушни за това какви биха били ангажиментите на публичните власти по регулиране на тези процеси“, коментира премиерът.

„Има човешка дейност, която не може да бъде изцяло покрита от регулаторни режими“, отбеляза той.

„Инцидент като този - изискват по-висока степен на самоконтрол, по-висока степен на отговорност и дължима грижа на оператори – показва, че държавата трябва да предприеме необходимите действия по начална превенция – по отношения безопасността, намаляване на риска и последващ контрол. Това е тема, която засяга не само атракционите във въздуха - атракционите по вода и по суша. Както и преглед на съществуващите такива дейности. Възложил съм на съответните министри и агенции да направят необходимите предложения за нова нормативна регулация на тези дейности“, коментира Росен Желязков.

Безводието в Плевен

„В Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха проведени няколко срещи по темата. Министърът възлага процедура по изготвяне на план и прединвестиционно проучване за изграждането на язовир „Черни осъм“, на пречиствателна станция за питейни води, на водноелектрическа централа и довеждащ водопровод“, посочи Росен Желязков.

Общината ще преразгледа всичките си предложения по инвестиционната програма.

Решение за преназначаване на ген. Тонев

Министерски съвет ще даде съгласие президентът да издаде указ за преназначаването за нов период на ген. Емил Тонев като началник на НСО, съобщи министър-председателят Росен Желязков.

Премиерът отбеляза, че такова съгласие е изискано от президента Румен Радев и е част от процедурата, предвидена в Закона за НСО.

Желязков поиска Народното събрание да се произнесе дали правовият ред може да търпи липсата на титуляри в МВР, визирайки постовете, които се оглавява от временно изпълняващ длъжността към настоящия момент като главен секретар и председател на ДАНС.

Редица месеци нашите съгласувателни писма не получават коментар, каза още премиерът по адрес на президента Румен Радев, който трябва да участва в съгласувателната процедура.

