Предурпреждение към туристите: Стойте далеч от Етна!

Минимално разстояние вече е в сила на връх Етна на средиземноморския остров Сицилия – най-активният вулкан в Европа: с незабавно действие се забранява доближаването на по-малко от 50 метра до лавовите потоци в горните части на планината.

През последните няколко дни цели групи туристи се разхождаха на височина около 2300 метра в непосредствена близост до най-активния в момента лавов език. Много от тях се приближаваха все повече и повече, за да направят добри снимки с телефоните си.

Кметът на община Бианкавила, разположена на Етна – Антонио Бонано, издаде указ, с който ограничава достъпа. Според Националния институт по геофизика и вулканология, най-предната част на лавовия фронт в момента се намира на територията на тази община, над т.нар. пещера Грота дели Арки (Пещерата на арките). Там от време на време се случват експлозии. До момента няма пострадали.

