dalivali.bg
София
сега Краткотраен дъжд 26°
18 Разкъсана облачност 26°
19 Незначителна облачност 25°
20 Разкъсана облачност 23°
21 Незначителна облачност 22°
Последни
новини
Краткотраен дъжд
Космическо време
Светът

Предурпреждение към туристите: Стойте далеч от Етна!

С незабавно действие се забранява доближаването на по-малко от 50 метра до лавовите потоци

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:57 ч. 22.08.2025 г.

Минимално разстояние вече е в сила на връх Етна на средиземноморския остров Сицилия – най-активният вулкан в Европа: с незабавно действие се забранява доближаването на по-малко от 50 метра до лавовите потоци в горните части на планината.

През последните няколко дни цели групи туристи се разхождаха на височина около 2300 метра в непосредствена близост до най-активния в момента лавов език. Много от тях се приближаваха все повече и повече, за да направят добри снимки с телефоните си.

Кадри от дрон показват как тече червената лава от Етна (ВИДЕО)

Кметът на община Бианкавила, разположена на Етна – Антонио Бонано, издаде указ, с който ограничава достъпа. Според Националния институт по геофизика и вулканология, най-предната част на лавовия фронт в момента се намира на територията на тази община, над т.нар. пещера Грота дели Арки (Пещерата на арките). Там от време на време се случват експлозии. До момента няма пострадали.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
 
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK 

 

 

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
След трагедията в Несебър: Експерт с шокиращи разкрития за парасейлинга на същия плаж

След трагедията в Несебър: Експерт с шокиращи разкрития за парасейлинга на същия плаж
Съд разпореди медицински преглед на учителка в дълъг болничен

Съд разпореди медицински преглед на учителка в дълъг болничен
Обвинените за трагедията с дете в Несебър: Двама остават в ареста, пускат третия под гаранция

Обвинените за трагедията с дете в Несебър: Двама остават в ареста, пускат третия под гаранция
Никола Бургазлиев, който се вряза в петима души в Слънчев бряг, остава в ареста

Никола Бургазлиев, който се вряза в петима души в Слънчев бряг, остава в ареста
Тръмп се оттегля от преговорите между Русия и Украйна засега, твърдят от администрацията му

Тръмп се оттегля от преговорите между Русия и Украйна засега, твърдят от администрацията му
Тази сутрин
Снимка: Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени
Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени
Снимка: Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш
Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш
Снимка: Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем
Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Снимка: Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Снимка: Гласът на Бургас и морето
Гласът на Бургас и морето
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин