На меден месец в София: Столицата ни е на 51-во място в Европа за желания на младоженци

София е на 51-во място в класация на най-добрите европейски дестинации за меден месец, направена от Helloticket. В нея са оценени над 70 града по брой луксозни хотели, романтични заведения и достъпност за туристите.

Достъпните цени, кулинарията и миксът между история и модерна култура, са част от причините София да заема 51-во място в списъка на европейските дестинации за меден месец.

Хотелиери също виждат потенциал София да се наложи като дестинация за младоженци.

„Има скрита романтика, перфектно се комбинират, както модерното, така и културното. Все пак се конкурираме и много с цена качество. Може би едно от най-чуваните неща от нас е това, че предлагаме гостоприемство и топлина на обслужване“, каза Кристиана Георгиева – хотелиер.

Снимка: bTV

София има шансовете да се изкачи по-нагоре в класацията, но трябва да бъде представена по-уверено на пазара, смятат експерти.

„Промоцията на дестинацията, не само София, като цяло България като романтичното сърце на Балканите“, заяви Стела Тодорова – хотелиер.

И докато Париж, Лондон и Рим остават безспорните лидери на любовта, София все още чака своя шанс да бъде открита – като по-достъпна и различна дестинация за младоженци.