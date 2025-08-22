След раздялата с дъщерята на убитата от него жена, заплашил момичето, че ще са врагове и някой ден ще намери труп в леглото си

"Бях на местопроизшествието": Обвиненият за убийството в Първомай е направил самопризнания

Прокуратурата иска най-тежката мярка - задържане под стража за 21-годишния Ивелин Цветанов, който е обвинен за умишлено убийство на полицейската съпруга в Първомай.

"Бях на местопроизшествието в нощта на убийството", тези самопризнания е направил задържаният, съобщиха от прокуратурата.

Задържаният е студент четвърти курс в Техническия университет в София.

Все още не е готова съдебно- психиатричната експертиза, предстои да бъдат разпитани и неговите роднини.

Обвиненият в убийството на полицейската съпруга е преживял тежко раздялата с дъщерята на убитата.Това е основният мотив.

Задържаният проявявал странности - стрелял по хора с фалшиви патрони от стаята си в Студентски град. Това е заявила при разпит дъщерята на убитата. Често изпадал в състояния на плач. Бил запален по игра, която е свързана със стрелба.

След раздялата заплашил момичето, че ще са врагове и някой ден ще намери труп в леглото си.

След извършване на убийството се е прибрал в София по необичаен маршрут-през Хасково,Чирпан като по пътя е изхвърлил дрехите и ножа.

Задържаният е опасна личност и трябва да е в ареста,заяви наблюдаващият прокурор Дилян Пинчев.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK