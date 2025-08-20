dalivali.bg
София
Прокуратурата за убийството в Първомай: Задържаният имал връзка с дъщерята на жертвата

Извършителят е посещавал дома на жертвата в началото на годината

Снимка: bTV

Редакторски екип

Публикувано в  10:23 ч. 20.08.2025 г.

Обвиненият 21-годишен младеж за убийството в Първомай имал краткотрайна връзка с дъщерята на 44-годишната жертва. Това съобщиха на съвместен брифинг окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков, директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Станимир Калоферов, наблюдаващият прокурор по делото Дилян Пинчев и началникът на отдел „Криминална полиция“ в Пловдив комисар Георги Ташев.

От събраните към момента доказателства е установено, че на 18 август около 4:20 часа, мъжът е влязъл в дома на жертвата, след като прескочл оградата. По същото време в дома са били 44-годишната жена и 18-годишния ѝ син, които са спели. Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата. Извършителят е бил отпред, влязъл е и я пробол с нож в областта на шията. Жената е починала на място от кръвозагуба.

21-годишен мъж е задържан за жестокото убийство в Първомай

Извършителят е напуснал дома веднага, отправил се е към покрайнините на Първомай, където е бил оставил автомобила си и отпътувал в посока София.

Към 4:30 часа синът на жената се събужда от кучешкия лай и шума, става и открива майка си мъртва. Подава сигнал до Районно управление - Първомай и на място пристигат полицейски и медицински екипи. 

Установен е извършителят – 21-годишен младеж, който е задържан същият ден около 16:30 часа в София в общежития в Студентски град, каза прокурор Христева. По думите ѝ най-вероятният мотив е личен. Извършителят е посещавал дома на жертвата в началото на годината, като се е познавал с дъщеря ѝ, с която имали приятелски отношения. Отношенията са били в рамките на няколко месеца, след което те се разделили.

Съпруга на полицай е убита в дома ѝ, въпрос на часове е извършителят да бъде заловен

Задържаният е привлечен като обвиняем за умишлено убийство, за което се предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години.  

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече вчера като обвиняем 21-годишен мъж за убийството на 44-годишна жена в Първомай на 18 август. Той е бил задържан същия ден в София. Обвиняемият е задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.  

