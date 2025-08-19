21-годишен мъж е задържан за извършеното умишлено убийство в гр. Първомай, привлечен е като обвиняем по досъдебно производство, съобщиха от Окръжна прокуратура-Пловдив

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем И.Ц., на 21 г., за това, че на 18 август 2025 г. в гр. Първомай умишлено е умъртвил 44-годишната Д.Г.

Той е бил задържан на 18 август 2025 г. в гр. София при съвместни действия на ОД на МВР-Пловдив, Главна дирекция „Национална полиция“ под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.

Обвиняемият И.Ц. е задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

