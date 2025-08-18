dalivali.bg
Задържаха мъж, заподозрян за убийството в Първомай (СНИМКИ)
Това научи bTV от свои източници
Снимка: Алекс Донев
Снимка: Алекс Донев
Снимка: bTV
България

Задържаха мъж, заподозрян за убийството в Първомай (СНИМКИ)

Това научи bTV от свои източници

Алекс Донев

Публикувано в  21:22 ч. 18.08.2025 г.

По непотвърдена информация в „Студентски град“ в столицата е задържан мъж по подозрение за убийството в Първомай. Това научи bTV от свои източници.

В района има засилено полицейско присъствие. На място са няколко полицейски автомобила, както и 4 полицейски буса, десетки служители на министерството на вътрешните работи, сред които криминалисти и служители на ГД ПБЗН.

Органите на реда са отцепили входовете на сградата, като вътре се допускат само лица, които могат да докажат, че живеят на адреса. Проверяват се и автомобилите, които са около сградата.

Достъпът до последния етаж на сградата, където е задържан убиецът от Първомай, е ограничен. Проверяват се и автомобилите около сградата.

Снимка: Алекс Донев

Продължава работата на криминалистите на терен, като лицето все още не е изведено от жилището.

Припомняме, че съпруга на полицай беше убита в дома ѝ в Първомай при вероятен обир. Тежкото престъпление е станало около полунощ. 

Съпруга на полицай е убита в дома ѝ, въпрос на часове е извършителят да бъде заловен

Жената е починала от остра кръвозагуба, потвърдиха източници на bTV. Тя е имала порезна рана в областта на шията.

Снимка: bTV

На тялото ѝ се е натъкнал синът ѝ, който веднага се обадил на баща си – полицай, който в този момент бил дежурен в районното полицейско управление.

Той работи в районното повече от 20 години, бил е патрулен полицай, а последните пет работи в дежурната част.

