Днес ще стане ясно дали обвиненият за смъртта на полицейската съпруга в Първомай ще излезе на свобода.
21-годишният студент е направил частични самопризнания.
Причината за убийството е личен мотив, според разследващите.
След престъплението заподозреният се качва на автомобила си, оставен в покрайнините на града, и отпътува за квартирата си в „Студентски град“ в София.
Малко след това беше задържан.
