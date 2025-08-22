Днес ще стане ясно дали обвиненият за смъртта на полицейската съпруга в Първомай ще излезе на свобода.

21-годишният студент е направил частични самопризнания.

Причината за убийството е личен мотив, според разследващите.

След престъплението заподозреният се качва на автомобила си, оставен в покрайнините на града, и отпътува за квартирата си в „Студентски град“ в София.

Малко след това беше задържан.

