Окръжният съд в Бургас върна в арестa 18-годишния Никола Бургазлиев, който помете петима души с АТВ в Слънчев бряг. Така беше отменено първоначалното решение на съда в Несебър, който пусна ученика под домашен арест.

„Незабавно - само може да уведоми родителите си за това решение“, заяви прокурорът. Освен това то не подлежи на обжалване.

Решението беше посрещнато с аплодисменти вътре в съдебната зала, където бяха роднините на пострадалите Христина и малкия Мартин. И отвън, където протестиращите търпеливо изчакваха от 11 часа решението на съда.

Аргументите на прокуратурата да искат задържане под стража, са, че Бургазлиев може да се укрие, да извърши друго престъпление или да повлие на свидетел - момиче, което е било с него на АТВ-то във фаталния ден.

От защитата контрираха, че той е добър ученик, няма да се укрие, няма да извърши ново престъпление.

Самият той запази мълчание в коридорите, но в съдъбната зала при последната си дума каза, че много съжалява и технически проблем в АТВ-то е причината всичко това да се случи.

„Данните, които са по делото, е, че е имало средна телесна повреда изначално при повдигане на обвинението. Говорим за факти, които се доказват с писмени доказателства. В момента състоянието на пострадалите, които са в болница, е много тежко, поради което със сигурност ще има преквалификация в по-тежко престъпление“, коментира прокурорът Христо Колев.

""Ако лицето почине, ще бъде квалифицирано като причиняване на смърт при особено тежък случай - с наказание от 15-20 години. Тук съм да заявя категоричната позиция на прокуратурата , че тежите престъпления както в случая, няма да бъдат толерирани", заяви още той.

„В момента, в който е слязъл от тротоара, педалът на газта е залепнал в долно положение, а педалът на спирачката е отказал да действа. Той сега пред съда обясни, че самият пункт за наемане на количката е бил в тази част на пътнато платно, в насрещната“, обясни адвокат Колева, защитник на Бургазлиев.

„Според мен много спекулативно се интерпретира пуснатият в интернет пространството запис, където се вижда, че количката е в насрещното“, смята защитникът.

„Ще искаме доживотна присъда - както той отне живота на нашето дете, така и неговите родители да усетят какво значи да бъдеш в безизходница“, коментираха родителите на Христина.

„Това не е край на битката. Разбирам го много добре и няма да се откажа пред нищо. Апелирам към вас хора - пазете си децата“, заяви Светослав Соколов, брат на Христина.

Имаше съмнение от родителите и адвокатите на пострадалите, че първият тест за алкохол и наркотици на Бургазлиев, който е отрицателен, е подменен.

Затова е направена ДНК проба по искане на прокуратурата. Тя доказва, че тестът е негов. Направен е и втори, кръвен тест. Резултатите все още се изчакват.

