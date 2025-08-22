Окръжният съд в Бургас върна в арестa 18-годишния Никола Бургазлиев, който помете петима души с АТВ в Слънчев бряг. Така беше отменено първоначалното решение на съда в Несебър, който пусна ученика под домашен арест. 

„Незабавно - само може да уведоми родителите си за това решение“, заяви прокурорът. Освен това то не подлежи на обжалване.

Решението беше посрещнато с аплодисменти вътре в съдебната зала, където бяха роднините на пострадалите Христина и малкия Мартин. И отвън, където протестиращите търпеливо изчакваха от 11 часа решението на съда.

„Правосъдие в кома“: След катастрофата с АТВ, протести в 3 града поискаха справедлив процес

Аргументите на прокуратурата да искат задържане под стража, са, че Бургазлиев може да се укрие, да извърши друго престъпление или да повлие на свидетел - момиче, което е било с него на АТВ-то във фаталния ден.

От защитата контрираха, че той е добър ученик, няма да се укрие, няма да извърши ново престъпление.

Самият той запази мълчание в коридорите, но в съдъбната зала при последната си дума каза, че много съжалява и технически проблем в АТВ-то е причината всичко това да се случи.

„Данните, които са по делото, е, че е имало средна телесна повреда изначално при повдигане на обвинението. Говорим за факти, които се доказват с писмени доказателства. В момента състоянието на пострадалите, които са в болница, е много тежко, поради което със сигурност ще има преквалификация в по-тежко престъпление“, коментира прокурорът Христо Колев.

Христина и съпругът ѝ имат две деца, скоро спестили за жилище: Ударът с АТВ слага край на мечтите им

""Ако лицето почине, ще бъде квалифицирано като причиняване на смърт при особено тежък случай - с наказание от 15-20 години. Тук съм да заявя категоричната позиция на прокуратурата , че тежите престъпления както в случая, няма да бъдат толерирани", заяви още той.

„В момента, в който е слязъл от тротоара, педалът на газта е залепнал в долно положение, а педалът на спирачката е отказал да действа. Той сега пред съда обясни, че самият пункт за наемане на количката е бил в тази част на пътнато платно, в насрещната“, обясни адвокат Колева, защитник на Бургазлиев.

„Според мен много спекулативно се интерпретира пуснатият в интернет пространството запис, където се вижда, че количката е в насрещното“, смята защитникът.

Майката на ударената от АТВ жена в „Слънчев бряг“: Лекарите казаха, че няма никакъв шанс

„Ще искаме доживотна присъда - както той отне живота на нашето дете, така и неговите родители да усетят какво значи да бъдеш в безизходница“, коментираха родителите на Христина.

„Това не е край на битката. Разбирам го много добре и няма да се откажа пред нищо. Апелирам към вас хора - пазете си децата“, заяви Светослав Соколов, брат на Христина.

Имаше съмнение от родителите и адвокатите на пострадалите, че първият тест за алкохол и наркотици на Бургазлиев, който е отрицателен, е подменен.

По нареждане на Сарафов: Тежкият инцидент с АТВ в

Затова е направена ДНК проба по искане на прокуратурата. Тя доказва, че тестът е негов. Направен е и втори, кръвен тест. Резултатите все още се изчакват.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK