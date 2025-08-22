Близки на 35-годишната жена, която пострада при инцидента с АТВ в „Слънчев бряг и която е на командно дишане, се събраха на протест пред Съдебната палата в Бургас.

Съдът решава днес дали да остави в ареста 18-годишния младеж, който удари с АТВ петима души в курорта.

Съдът решава дали да остави в ареста младежа, който удари с АТВ петима души в

Състоянието на жената е критично и се влошава. Лекарите се борят за живота и на 4-годишния ѝ син.

„Децата отидоха просто на почивка. На четвъртия ден, преди да си тръгнат, се случва злополуката“, разказа в „Тази сутрин“ Златка Соколова, майка на Христина.

„Лекарите казаха, че дъщеря ми няма никакъв шанс. Марти мърда от време на време ръчичка, но още не се е събудил“, каза тя и благодари на лекарите, които се грижат за тях.

От 3 града излизат на протест заради критичното състояние на майката и детето, ударени от АТВ

Златка Соколова заяви, че искат справедливо наказание за виновника.

Бащата на Христина каза за 18-годишния младеж: „За мен е просто терорист. Не трябва да е под домашен арест. Да се врежеш в тълпа и да убиеш хора – това е нещо ужасно.“

За близките на пострадалите няма закони в държавата. Те искат най-суровото наказание за 18-годишния младеж, причинил инцидента.

„Нека всички, които се качват на такива неща след това, да знаят, че всеки трябва да си плати за последствията“, каза майката на Христина.

Инцидентът с АТВ в Слънчев бряг: Само пред bTV говорят приятел на обвиняемия и един от ранените

От болницата са казала на близките ѝ, че тя е в мозъчна смърт и сърцето ѝ се поддържа изцяло от машини.

„Лекарите просто изчакват момента, в който сърцето ѝ ще спре да се повлиява от медикаментите и ще настъпи най-лошото за сестра ми – смърт. Те не казват период, но ми казаха, че със сигурност това ще е изходът“, каза братът на жената.

По нареждане на Сарафов: Тежкият инцидент с АТВ в

Адвокатът на семейството заяви, че трябва да бъде повдигнато обвинение за умисъл.

По думите му оттук нататък обвинението трябва да бъде между 15 и 20 години затвор или да има възможност за доживотен затвор. Това ще бъде и тяхното искане.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK