Съдът ще решава днес дали да остави в ареста 18-годишния младеж, който удари с АТВ петима души в "Слънчев бряг".

Националната следствена служба поема разследването на инцидента.

35-годишната жена, която пострада при инцидента, е на командно дишане.

Състоянието ѝ е критично и се влошава. Лекарите се борят за живота и на 4-годишния ѝ син.

Днес близки организират протест пред съда в Бургас, където от 14 часа ще се гледа обжалването на мярката "домашен арест" за извършителя.

