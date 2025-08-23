На връщане от Ниагарския водопад: Автобус с туристи катастрофира в Ню Йорк

Тежка катастрофа с туристически автобус в Ню Йорк. Инцидентът отне живота на петима и изпрати десетки в болница.
Автобусът с 52-ма пътници се връща от Ниагарския водопад, когато шофьорът губи контрол и се преобръща в канавката на магистралата край град Пембрук.
Някои от пътниците са изхвърлени през прозорците, други остават затиснати с часове.
Смята се, че повечето не са носели предпазни колани.
Освен линейки и хеликоптери, на мястото са изпратени и преводачи, тъй като повечето от туристите са от Индия, Китай и Филипините.
Причините за инцидента се разследват, но вече е изключена версията техническа повреда.
Ранените са настанени в близките болници, сред тях има и деца.
В района се организира кампания по кръводаряване.
