На връщане от Ниагарския водопад: Автобус с туристи катастрофира в Ню Йорк

Тежка катастрофа с туристически автобус в Ню Йорк. Инцидентът отне живота на петима и изпрати десетки в болница.

Автобусът с 52-ма пътници се връща от Ниагарския водопад, когато шофьорът губи контрол и се преобръща в канавката на магистралата край град Пембрук.

Някои от пътниците са изхвърлени през прозорците, други остават затиснати с часове.

Смята се, че повечето не са носели предпазни колани.

Снимка: bTV

Освен линейки и хеликоптери, на мястото са изпратени и преводачи, тъй като повечето от туристите са от Индия, Китай и Филипините.

Причините за инцидента се разследват, но вече е изключена версията техническа повреда.

Ранените са настанени в близките болници, сред тях има и деца.

В района се организира кампания по кръводаряване.