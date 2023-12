Руският президент Владимир Путин предупреди, че ще има „проблеми“ с Финландия, която с влезе в НАТО по-рано тази година. Това каза лично той в интервю за руската държавна телевизия „Россия 1“.

Присъединяването на Финаландия беше удар за Путин, който отдавна предупреждава срещу разширяването на Алианса.

„Те (Западът) взеха Финландия и я вкараха в НАТО. Защо? Имали ли сме някакви спорове с Финландия? Всички спорове, включително и тези от териториален характер в средата на ХХ век, отдавна са решени. Не е имало проблеми, но сега ще има, защото сега ще създадем там Ленинградски военен окръг и определено ще съсредоточим военни части“, заяви Владимир Путин в интервю за руската държавна телевизия „Россия 1“.

Руският президент също така отхвърли като „пълна глупост“ забележките на американския президент Джо Байдън, който предупреди, че Путин „ще продължи“, ако превземе Украйна, и намекна, че Русия в крайна сметка може да нападне съюзник на НАТО и да въвлече американските войски в конфликта.

