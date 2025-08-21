Пожар гори в района на Голямо село, община Бобов дол. Огънят е обхванал голяма площ, предаде БТА, като се позова на говорителя на Областна дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка.
Сигналът за пожара е подаден около 20:30 часа. По думите на говорителя гори между местността Бинека и с. Голямо село, община Бобов дол.
Пожарът е в близост до автомагистрала „Струма“.
Огънят е обхванал голяма площ суха растителност, засега няма опасност за населението, допълни Табачка.
На място работят пет екипа на пожарната от Бобов дол, Дупница и Кюстендил.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK