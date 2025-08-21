Пожар гори в района на Голямо село, община Бобов дол. Огънят е обхванал голяма площ, предаде БТА, като се позова на говорителя на Областна дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка.

Сигналът за пожара е подаден около 20:30 часа. По думите на говорителя гори между местността Бинека и с. Голямо село, община Бобов дол.

Пожарът е в близост до автомагистрала „Струма“.

Огънят е обхванал голяма площ суха растителност, засега няма опасност за населението, допълни Табачка.

На място работят пет екипа на пожарната от Бобов дол, Дупница и Кюстендил.

