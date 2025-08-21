Професор Иван Тодоров - юрист с дългогодишен опит, публикува в социалните мрежи и във вестникарска дописка 4 предложения, с които да се намали смъртността на пътя.

„Да си зададем въпроса, кое е най-опасното оръжие в България? Това не са пушките, не са пистолетите, а колите. А какво става? Когато трябва да си издадеш огнестрелно оръжие, се явяваш на тест за психическа годност. Когато трябва да станеш шофьор - изиска се само за професионални категории шофьори, но не се изиска за леки автомобили и мотори. Няма абсолютно никаква логика, за най-опасното оръжие да не изисква тест за психическа годност“, коментира той.

„Има достатъчно психолози, вече има достатъчно автоматизирани тестове, които се сменят, редуват, които много точно оценяват дали този човек е годен да управлява автомобил на пътя. Психически годен. Защото можеш да си знаеш правилата, можеш да управляваш перфектно автомобила, но като се качиш на него, можеш да убиваш с него“, посочи Иван Тодоров.

Той настоява за психотестове не само за професионалните C и D категории, а и за останалите - за мотори и за автомобили.

На второ място – момента, в каквото и училище, като завършваш учебния план за 10. клас, това ти отваря пътя към книжка.

„Да, но има училища, където почти нищо не се учи. За да се запазят училищата, ги пускат от клас в клас и няма абсолютно никакъв критерий дали знаеш нещо или не знаеш. А всъщност, какво става на пътя? Ти не знаеш основните физични закони, че каквато и хубава кола, да имаш физични закони въжат за нея. Не знаеш последните законодателни промени“, коментира юристът.

Според него са нужни елементарни знания, за да се ориентира и в ситуациите на пътя. Ако в 10. клас искаш книжка - трябва да имаш оценките от НВО.

„Като си направил за 7-10 дни 3-4 нарушения - значи нещо има при тебе най-наред. Трябва да бъдеш санкциониран в основното начало - отнемат ти книжката за 1-2 месеца, за да знаеш, че когато извършваш нарушения, има последици“, посочи Иван Тодоров.

„И най-последното нещо - което отдавна се обсъжда - да се намали мощността на колите, поне за първата или втората година, за младите шофьори“, смята той.

Майката на загиналата Ани:

Самонадеяност и арогантност - не си даваш сметка, че автомобилът може да бъде средство за убиване

„Самонадеяност и арогантност. Защото да развиеш скорост над 100 км в час в градски условия - това означава, че не си даваш ясна сметка, че автомобилът може да бъде средство за убиване, когато не знаеш как да го управляваш правилно“.

Това коментира в „Тази сутрин“ Десислава Малчева, майка на загиналата в катастрофа на бул. „Сливница“ в София.

„Лесно ще вдигнем тази скорост, но какво правим с уменията да го контролираш и да спреш“, посочи тя.

Преди месец Върховният касационен съд окончателно осъди 18-годишния Адриан Антонов на 6 години лишаване от свобода за причиняване на тежко пътнотранспортно произшествие, довело до смъртта на двама млади пешеходци - Анна-Мария Малчева и Явор Стоянов.

Инцидентът се случи през нощта на 8 май 2023 г.

Разследването установи, че Адриан Антонов е управлявал автомобила си със 106 км/ч в урбанизирана зона, когато на пешеходна пътека в района на кръстовището с ул. "Русе" не е спрял и е блъснал двамата пешеходци, които са пресичали пътното.

„Ние след загубата на Ани и Явор се объединихме и с други организации. Работихме изключително много за подобряване на контрола при новите водачи. Това вече е факт - има електронен и GPS-контрол вече върху курса, и то в практическата част на курса“, посочи Десислава Малчева.

По думите ѝ този електронен контрол не би трябвало да допусне до изпит, ако не е отработено всичко необходимо.

„При всички случаи, за да работят ефективно тези устройства, се изисква изключителен контрол от автомобилна администрация. И ние апелираме това да се случва, защото винаги ще има хора, които може да се опитат да правят нарушения, но тук е много важно да имаме безкомпромисен контрол“, заяви майката на Ани.

Тя настоява за регулиране на ръчно вкараните часове и всичко да се случва само единствено чрез устройството.

Тя коментира и последната зверска катастрофа в София.

„Много тежко го преживях и доста се изолирах. Опитах се много да не чета, защото това, което виждаме, е толкова фрапиращо и огледало на цялото ни общество“, заяви Десислава Малчева.

Какво още коментира тя - чуйте във видеото.

