Ударен със 180 км/ч: Вижте какво остана от автобуса, в който се вряза Виктор Илиев

Като след взрив от бомба – така изглежда автобусът, в който Виктор Илиев се вряза средно със 180 км/ч. При тежкия удар почина лекар от Сирия, а други шестима бяха тежко ранени.

Инцидентът се случи в ранните часове на 15 август.

При разследването стана ясно, че шофьорът е с редица нарушения на пътя и официален стаж зад волана – едва 2 месеца. Лекият автомобил се движи по бул. „Константин Величков“ с бясна скорост, когато Виктор губи контрол над колата, не успява да вземе завоя, минава през трамвайните релси, качва се на бордюра, отнася предпазните парапети и се врязва в автобуса.

След силния сблъсък се вижда, че седалките са отнесени, а металните парапети са огънати, все едно са от хартия. Стъклата са изпочупени, а корпусът на автобуса – изкривен.

Снимка: Ладислав Цветков

Проверката на автошколата, в която се е обучавал Илиев на този етап не открива нарушения в документацията за 21-годишния мъж. Транспортното министерство също не откри нарушения. Мъжът остава в ареста. Съдът заседава по случая отново на 26 август.

