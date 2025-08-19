Проверката на ИА „Автомобилна администрация“ показа, че няма нарушения, свързани с шофьорските изпити на водача, причинил тежката катастрофа с автобус в София, която стана в петък.

При инцидента автомобил, който се движи със скорост между 170 и 200 км/ч, се вряза в автобус на градския транспорт.

Остава тежко състоянието на четирима от шестимата пострадали при инцидента.

bTV разполага и със записите от шофьорските изпити.

През юли 2024 г. започва шофьорският курс на Виктор Илиев. На теория се явява на 13 март 2025 г. Тогава не успява да вземе изпита си - има 86 при нужни 87 точки.

На 24 март се явява повторно - тогава взима изпита с две точки повече. Прегледан е записът - няма нарушения.

Нашият екип също проверява записите. Виктор Илиев влиза в така наречената бяла зала точно в 11:27 часа. Проверката му продължава около 5 минути.

Той и останалите изпитвани са заснети от 16 камери. Изпитът продължава около час. Вторият път Илиев взима изпита си с 88 точки.

На 22 юли се явява на практически изпит. Той продължава 25 минути. Освен записи от изпита се проверява и целият маршрут.

На записите се вижда, че изпитващите са без колани. По правилник инструкторите са освободени от колани, за да регулират в конфликтна ситуация.

Проверена е и документацията, свързана с обучението на Виктор. Нарушения не са открити.

От „Автомобилна администрация“ обясняват още, че от юли тази година всичко е дигитализирано и лесно проследимо, за да няма нарушения.

Голяма част от обучението на Виктор Илиев е от преди това и документацията е на хартия.

Продължава и пълната проверка на фирмата, обучавала Виктор Илиев.

