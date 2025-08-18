Видеоклипове с употреба на райски газ и скъпи коли в профила на 21-годишния Виктор Илиев, врязал се с между 170 и 200 километра в час в автобус.

Лекар от Сирия загина при инцидента, а част от пострадалите остават в тежко състояние.

Проверката на автошколата, в която се е обучавал Илиев на този етап не открива нарушения в документацията за 21-годишния мъж.

Проверки се извършват и на всички останали курсисти.

Пачки с банкноти, алкохол и дишане на балони. Това са малка част от качените в интернет клипове на 21-годишния Виктор.

Снимка: bTV

Откриваме и друго видео, качено отново от шофьора, причинил зверския сблъсъ - този път с дрифтове. Клипът е публикуван 5 месеца преди Виктор Илиев да получи шофьорска книжка. Има и снимки с различни коли. От шофьорското място и с надписи „Не трябва!“

Снимка: bTV

Отиваме в квартал „Димитър Миленков“, където живее 21-годишният Виктор. Близките му отказват коментар и заплашват със саморазправа.

Пред дома му обаче виждаме различни коли, част от тях съвпадат и със заснетите в снимките на Виктор Илиев.

Припомняме, че след инцидента, при който мъжът се врязва с колата си с между 170 и 200 километра в час в автобус от градския транспорт, автоинструкторът му обясни, че Виктор Илиев е имал склонност към високите скорости.

Снимка: bTV

Жестокият сблъсък връща спомена от ужаса и на семейството на Даниела Иванова.

При подобен инцидент, но преди 3 години, 20-годишният Георги Фиков, карайки със скорост три пъти над разрешената, се блъска в друга кола на пътя Ахтопол-Царево.

„Във двете коли - на сина ми и другата кола, бяха 9 човека. В поляната са се разхождали много хора и ако спрелият автомобил не беше убил скоростта - щеше да помете много хора“, спомня си Даниела Иванова.

Година по-късно същият мъж е хванат отново да кара опасно - но в центъра на София. До наказание се стига едва преди месеци, разказват потърпевшите.

„Съдът отсъди, че той е виновен, но вината му след това заяви с административна глоба“, казва още Даниела Иванова.

И пострадалите от катастрофи, и пътните експерти настояват - за ефективни и строги присъди за шофьорите - рецидивисти.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK