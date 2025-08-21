За 9 месеца на територия на Сърбия са се провели 23 373 протеста, съобщи началникът на полицията Драган Василевич.

Протестите не са регистрирани в съответствие със закона, но за тяхното обезопасяване са били ангажирани повече от 230 000 полицаи.

"Трудно е да отговориш на полицай, когато те пита: "Директоре, аз вече три пъти законно доведох в ареста еди-кой си човек, а ето го, за четвърти път отново хвърля камъни по мен...“, каза Василевич.

„Полицията поддържа обществения ред и сигурност на цялата територия на Република Сърбия. Не знам кой би поддържал реда, ако не беше полицията. Представете си, ако нямаше полиция на тези 23 000 места. Това би било пълен хаос. И е очевидно, че някой има нужда от хаос или някой иска този хаос, но полицията не го позволява“, каза още директорът на сръбската полиция.

Той посочи, че за последните девет месеца движението в Сърбия е било блокирано на повече от 12 000 локации.

В Сърбия се провеждат антиправителствени протести повече от девет месеца след срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември миналата година, причинило смъртта на 16 души.

Трагедията предизвика вълна от социално недоволство в цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм.

Преди дни Вучич обяви, че държавата разполага с достатъчно законови мерки, които да приложи срещу протестиращите, като въвеждането на извънредно положение не е сред разглежданите.

Какво разказа кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева за случващото се в Сърбия - гледайте във видеото.

