Доналд Тръмп възнамерява да остави Русия и Украйна да организират среща между своите лидери, без да играе пряка роля, като се оттегля от преговорите засега, твърдят запознати със ситуацията представители на администрацията, цитирани от „Гардиън“.

Следващата стъпка в плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна остава двустранна среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, заявиха официални лица.

Американският президент е казал на свои висши съветници, че тристранната среща ще се състои едва след като първо лидерите на двете страни се срещнат. Все още обаче не е ясно дали тази среща ще се състои, но Тръмп не възнамерява да се включва в тези усилия.

В телефонно интервю с водещия Марк Левин по WABC във вторник, Тръмп заяви, че според него би било по-добре Путин и Зеленски да се срещнат без него в първия етап. „Просто искам да видя какво ще се случи на срещата. Те са в процес на подготовка и ще видим какво ще се случи“, каза той.

Високопоставен представител на администрацията описа ситуацията като „изчаквателен подход“ от страна на Тръмп по отношение на това дали може да бъде насрочена среща между Путин и Зеленски. През последните дни обаче нямаше много осезаеми признаци за напредък, а Белият дом не разполага с кратък списък с места, където може да се проведе срещата.

„Тръмп и неговият екип по национална сигурност продължават да работят с руски и украински официални лица за организиране на двустранна среща, която да сложи край на убийствата и войната... Не е в национален интерес да се продължават публичните преговори по тези въпроси“, заяви в изявление Белият дом.

След срещите в Белия дом Тръмп разговаря с Путин по телефона в разговор, който продължи около 40 минути. Помощникът на Путин по външната политика Юри Ушаков по-късно заяви, че двамата лидери са се споразумели да бъдат назначени по-високопоставени преговарящи за преки разговори между Русия и Украйна.

Това изявление даде сигнал, че двустранната среща може да остане в далечно бъдеще, въпреки че генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази оптимизъм, че тя може да се състои в рамките на две седмици.

