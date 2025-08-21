Русия извърши една от най-големите си атаки срещу Украйна тази нощ – с близо 600 дрона и 40 ракети.

Сред ударените обекти е американска компания за домашна електроника. Цел на атаките са били Лвов, Херсон и Киев.

Един човек е убит.

Президентът Володимир Зеленски обвини Русия, че целенасочено обстрелва гражданска инфраструктура. Москва твърди, че е нанесла удари по енергийни и военно-промишлени обекти.

На този фон – Зеленски заяви, че тристранна среща с президентите на Америка и Русия трябва да се случи, след като Киев разбере какви ще са гаранциите за сигурност.

А първият руски дипломат Сергей Лавров изключи варианта европейски военен контингент да бъде разположен на украинска територия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK