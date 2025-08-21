Русия изстреля близо 600 дрона и 40 ракети срещу Украйна.

Ударени са 11 населени места, сред които и най-големият западен град Лвов.

Един човек е убит, още двама са ранени. Столицата Киев също стана обект на атаки, но всички летателни апарати са били прехванати.

На този фон украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква съюзниците да представят гаранциите за сигурността на Украйна до седмица.

Снимка: Ройтерс

А в интервю за "Фокс нюз" американският вицепрезидент коментира, че вместо Съединените щати, "европейските страни ще трябва да поемат лъвския пай от финансовата тежест за украинската сигурност".

