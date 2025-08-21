Протестите в Сърбия, които не спират, трябва да завършат с оставката на Александър Вучич. На този етап обаче не се вижда подобно нещо, коментира в „Тази сутрин“ журналистът Нина Спасова.

„Дори от вчера след заседание на Националния съвет по сигурността бе призовано за контрапротести. От вчера в Белград и в други градове има контрапротести на привърженици на властта“, коментира Спасова.

Вече има и сблъсъци между протестиращите и контрапротестиращите, което според нея е много опасно.

„Сърбия е на ръба на нова гражданска война, което е страшно опасно. В подобни ситуации изходите са два – или засилване на репресиите от страна на властта, или Вучич да се оттегли и да направи избори“, на мнение е журналистът.

„За съжаление, на този етап Европейският съюз наблюдава случващото се и самият комисар по разширяването казва, че следят внимателно какво се случва там. Не е достатъчно това, а трябва по-активна европейска позиция, в това число и на България“, смята Нина Спасова.

Според нея Александър Вучич вече е загубил много и затова почти всички коментари са, че ще се стигне до неговия край и ще има смяна на властта.

„Въпросът е колко честни ще бъдат подобни избори. Ако Вучич ги провежда с тази администрация около себе си, те няма да са честни. Въпросът е дали Сърбия ще премине към една нова власт, или ще премине отново през сериозни граждански протести“, смята Спасова.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK