Докладчикът на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пикула заяви, че никой от ключовите политически фактори в ЕС вече няма никакви илюзии относно това кой е президентът на Сърбия Александър Вучич и какъв тип управление води той. По думите му Сърбия в настоящото си състояние не може да стане член на Европейския съюз.

„Въпросът е как да се дефинира отношението към алтернативата — към онези, които евентуално биха дошли на власт утре, но в момента това е несигурна политическа драма. Според мен управлението на Вучич има легалитет, но протестиращите придобиват легитимитет,“ заяви Пикуцула, цитиран от „Индекс“ и БГНЕС.

Той коментира и трагедията със срутването на навеса на жп гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души, като изрази опасения, че „17-ата жертва може да падне в ескалиращите сблъсъци по улиците на сръбските градове“.

„Това е изключително сериозно предупреждение за онези, които трябва да решат дали ще търсят някакъв компромис за бъдещето на Сърбия. Изходът трябва да се намери чрез избори,“ подчерта Пицула.

Снимка: Ройтерс

Той подчерта, че Хърватия трябва да заеме по-остра политическа позиция спрямо „всички манипулации на управлението на Вучич“, което, по думите му, „периодично задържа хърватски граждани и ги гони от страната“.

По повод своя снимка от военните години, публикувана около годишнината от операция „Буря“, Пицула заяви, че е бил изненадан от негативната реакция, но е подчертал, че „няма намерение да провокира“.

„Просто 30-ата годишнина от една международно призната операция, с която Хърватия започна своя път, беше подходящ повод да се обърна към хората, с които споделих онези времена, както и към гражданите,“ обясни той.

Снимка: Ройтерс

Според него отношението към миналото е ключът към това, което се случва днес в Сърбия:

„Очевидно е, че Сърбия в момента е държава, която в много аспекти не може да постигне съгласие за бъдещето си, но има консенсус, когато става въпрос за тълкуването на миналото — и точно това видяхме след моята публикация.“

