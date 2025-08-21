Италианската полиция е задържала украинец за атаката по газопровода „Северен поток“, съобщи списание „Шпигел“. Мъжът, идентифициран само като Сергий К, е арестуван в провинция Римини.
На 26 септември 2022 г. серия от подводни експлозии и последващи изтичания на газ се случиха по три от четирите тръби на газопровода „Северен поток“.
Течовете бяха в международни води, но в икономическите зони на Дания и Швеция.
Тръбопроводите „Северен поток“ 1 и 2 са построени за транспортиране на природен газ от Русия до Германия през Балтийско море и са мажоритарна собственост на руската държавна газова компания „Газпром“.
Задържаният украинец е бил част от група, която е поставила експлозиви по газопроводите „Северен поток“ 1 и 2, обясни германски прокурор. Това е станало в близост до остров Борнхолм.
Според разследването арестуваният е бил от координаторите. Групата е използвала яхта под наем, потеглила от германския град Росток, пише Ройтерс.
Мистерия обгръщаше самоличността на саботьорите. Западът заподозря Русия, а Москва обвини САЩ и Великобритания.
Миналата година германски доклади предполагаха, че екип от украински водолази е наел яхта и е отплавал в Балтийско море, за да атакува тръбопроводите.
Германските прокурори издадоха заповед за арест на водолаз на име Володимир З. миналия август.
Досега няма доказателства, които да свързват Украйна, Русия или която и да е друга държава с атаките.
