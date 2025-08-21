Саботажната група е наела яхта и потеглила от германския град Росток. След това са поставили експлозивите

„Шпигел“: Има задържан за атаката по „Северен поток“

Италианската полиция е задържала украинец за атаката по газопровода „Северен поток“, съобщи списание „Шпигел“. Мъжът, идентифициран само като Сергий К, е арестуван в провинция Римини.

На 26 септември 2022 г. серия от подводни експлозии и последващи изтичания на газ се случиха по три от четирите тръби на газопровода „Северен поток“.

Течовете бяха в международни води, но в икономическите зони на Дания и Швеция.

Снимка: Reuters

Тръбопроводите „Северен поток“ 1 и 2 са построени за транспортиране на природен газ от Русия до Германия през Балтийско море и са мажоритарна собственост на руската държавна газова компания „Газпром“.

Задържаният украинец е бил част от група, която е поставила експлозиви по газопроводите „Северен поток“ 1 и 2, обясни германски прокурор. Това е станало в близост до остров Борнхолм.

Според разследването арестуваният е бил от координаторите. Групата е използвала яхта под наем, потеглила от германския град Росток, пише Ройтерс.

Мистерия обгръщаше самоличността на саботьорите. Западът заподозря Русия, а Москва обвини САЩ и Великобритания.

Миналата година германски доклади предполагаха, че екип от украински водолази е наел яхта и е отплавал в Балтийско море, за да атакува тръбопроводите.

Снимка: Reuters

Германските прокурори издадоха заповед за арест на водолаз на име Володимир З. миналия август.

Досега няма доказателства, които да свързват Украйна, Русия или която и да е друга държава с атаките.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK