Системата BG-Alert е активирана в 13:56 часа

Пожар е избухнал във Войнишка махала над гробищния парк в град Сливница.

Областният управител на Софийска област изпратил съобщение чрез системата BG-Alert в 13:56 часа, в което призовава хората да са внимателни и да спазват указанията на властите.

В публикации в социалните мрежи хората обясняват, че пожарът е близост до къщи и е на голяма площ. Доброволци гасят с лопати.

„Пожарът се разраства. Идвайте, защото горят много сухи дървета. Всичко е сухо. Правим, каквото можем, но е много голям пожарът. Трябват ни доброволци“, казва един от мъжете, които гасят пожара.

Около 15:00 часа над града вече не се разнася дим.

