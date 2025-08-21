Пожар е избухнал във Войнишка махала над гробищния парк в град Сливница.
Областният управител на Софийска област изпратил съобщение чрез системата BG-Alert в 13:56 часа, в което призовава хората да са внимателни и да спазват указанията на властите.
В публикации в социалните мрежи хората обясняват, че пожарът е близост до къщи и е на голяма площ. Доброволци гасят с лопати.
„Пожарът се разраства. Идвайте, защото горят много сухи дървета. Всичко е сухо. Правим, каквото можем, но е много голям пожарът. Трябват ни доброволци“, казва един от мъжете, които гасят пожара.
Около 15:00 часа над града вече не се разнася дим.
