Десетки хора от различни възрасти, присъствали на сватба в Сливенско, бяха приети в болници с оплаквания.

На тържеството в неделя вечерта в село Филаретово, община Котел, са се събрали близо 800 гости.

Днес с bTV Новините се свърза булката Илмие Чауш, която също е настанена в болница във Варна, заедно със съпруга си – с желание да изясни откъде е била осигурена приготвената храна и да поясни, че това не се е случило в домашни условия.

„Храните на нашето тържество не бяха домашно приготвени от нас или от наши близки. Те бяха изцяло осигурени и приготвени от кетъринг от село Ябланово. Отговорността за храната е изцяло тяхна“, посочва Илмие.

По думите ѝ тя и съпругът ѝ също са в лошо състояние.

„Фирмата, която бяхме наели, организира всичко за нашето тържество – цялото меню, напитките – безалкохолно, вода, шатрите, столовете, приборите“, разказа булката.

Менюто е включвало две кюфтета, пилешка пържола, картофи, ориз и зелева салата.

На сватбата всичко е било наред. А първото оплакване дошло от младоженеца. След това и гостите започват да споделят за повръщане, диария, висока температура.

Илмие Чауш посочи, че от РЗИ са взели проби от сервираната храна.

Предстоят да се направят изследвания. По думите на булката хора в тежко състояние няма.

Тя изрази огорчението си от неприятния развой в празничния ден и заяви, че когато резултатите станат готови – всичко ще се изясни.

По думите ѝ в медийни публикации е имало твърдения за починали хора, но на Илмие Чауш категорично отрече това да е вярно.

Жената разказа още, че когато са опитвали да се свържат с кетъринга, оттам първоначално не вдигали телефона. При позвъняване от страна на нейния баща обаче, който реагирал гневно – започнали да се оправдават.

По думите на жената организаторът е започнал да се укрива.

А от фирмата, след като ни отговориха на обаждането - заявиха, че само са организирали доставянето на храната, масите и шатрите и че не сме се свързали на правилното място.

