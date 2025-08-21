Десетки хора от различни възрасти, присъствали на сватба в Сливенско, бяха приети в болници с оплаквания. 

На тържеството в неделя вечерта в село Филаретово, община Котел, са се събрали близо 800 гости.

Днес с bTV Новините се свърза булката Илмие Чауш, която също е настанена в болница във Варна, заедно със съпруга си – с желание да изясни откъде е била осигурена приготвената храна и да поясни, че това не се е случило в домашни условия.

Натравяне в Сливенско: Пържоли, кюфтета и торта вкараха гостите на сватба в болница

„Храните на нашето тържество не бяха домашно приготвени от нас или от наши близки. Те бяха изцяло осигурени и приготвени от кетъринг от село Ябланово. Отговорността за храната е изцяло тяхна“, посочва Илмие.

По думите ѝ тя и съпругът ѝ също са в лошо състояние.

„Фирмата, която бяхме наели, организира всичко за нашето тържество – цялото меню, напитките – безалкохолно, вода, шатрите, столовете, приборите“, разказа булката.

Менюто е включвало две кюфтета, пилешка пържола, картофи, ориз и зелева салата.

На сватбата всичко е било наред. А първото оплакване дошло от младоженеца. След това и гостите започват да споделят за повръщане, диария, висока температура.

100 души са се разболели, след като са били на сватба в Сливенско

Илмие Чауш посочи, че от РЗИ са взели проби от сервираната храна.

Предстоят да се направят изследвания. По думите на булката хора в тежко състояние няма.

Тя изрази огорчението си от неприятния развой в празничния ден и заяви, че когато резултатите станат готови – всичко ще се изясни.

По думите ѝ в медийни публикации е имало твърдения за починали хора, но на Илмие Чауш категорично отрече това да е вярно.

Жената разказа още, че когато са опитвали да се свържат с кетъринга, оттам първоначално не вдигали телефона. При позвъняване от страна на нейния баща обаче, който реагирал гневно – започнали да се оправдават.

По думите на жената организаторът е започнал да се укрива.

А от фирмата, след като ни отговориха на обаждането - заявиха, че само са организирали доставянето на храната, масите и шатрите и че не сме се свързали на правилното място.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK