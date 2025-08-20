Масово хранително натравяне в Сливенско. Десетки хора от всички възрасти, присъствали на сватба, са приети в различни болници с оплаквания.

На тържеството в неделя вечерта в село Филаретово се събрали близо 800 гости.



Часове след като приключили с менюто, включващо пържоли, пиле, кюфтета и торта, част от тях са приети в лечебни заведения със симптоми на хранително натравяне.

Постъпват в болници в Ямбол, Сливен, Велико Търново, Шумен, Търговище и Варна. Според здравните власти вероятно става дума за салмонелоза, но все още няма окончателно заключение.



Храната за сватбата е домашно приготвена и трудно може да се установи откъде са продуктите. В момента всички са в добро общо състояние.

